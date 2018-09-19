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Lexus стоимостью 3 млн руб. украли на юго-западе Москвы
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Lexus стоимостью 3 млн руб. украли на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 5 часов назад
Столичная полиция разыскивает неизвестного, похитившего автомобиль в Ломоносовском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, 18 сентября в службу «02» поступила информация о краже машины, припаркованной у дома на ул. Строителей. «Оперативники выяснили, что неустановленный гражданин по указанному адресу похитил автомобиль Lexus RX200t. Материальный ущерб составил около 3 млн руб.», — сообщили в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность преступника.
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