Lexus стоимостью 3 млн руб. украли на юго-западе Москвы 

Столичная полиция разыскивает неизвестного, похитившего автомобиль в Ломоносовском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, 18 сентября в службу «02» поступила информация о краже машины, припаркованной у дома на ул. Строителей. «Оперативники выяснили, что неустановленный гражданин по указанному адресу похитил автомобиль Lexus RX200t. Материальный ущерб составил около 3 млн руб.», — сообщили в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность преступника.