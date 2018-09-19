СК попросил продлить арест двум экс-сотрудникам МЧС по делу «Зимней вишни»

"Проступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета РФ о продление срока содержания под стражей в отношении обвиняемых Мамонтова и Терентьева по уголовному делу по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Рассмотрение данных материалов назначено на 21 сентября", — говорится в сообщении.

Бывший начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев подозреваются в халатности, а Мамонтов — ещё и в растрате более 1,8 миллиона рублей бюджетных средств. Оба по решению суда арестованы до 25 сентября.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где 25 марта произошел крупный пожар, унесший жизни 60 человек.

Всего в рамках уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне» задержаны и арестованы 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.