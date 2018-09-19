Неизвестный злоумышленник убил полицейского в Японии

Японии неизвестный напал с ножом на полицейского. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Сендай на северо-востоке страны.

Мужчина пришел в полицейский участок якобы для того, чтобы подать заявление о пропаже. На тот момент там находились два офицера полиции, сообщает ТАСС , ссылаясь на телеканал NHK.

Когда один из стражей правопорядка вышел из кабинета, посетитель достал нож и нанес несколько ударов полицейскому, который остался с ним.

На шум вернулся второй офицер, который был вынужден применить огнестрельное оружие, чтобы остановить нападавшего. Злоумышленник был убит. Сотрудник полиции получил тяжелые ножевые ранения и скончался в больнице.

Сейчас ведется расследование инцидента, устанавливается личность нападавшего.