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Неизвестный злоумышленник убил полицейского в Японии
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Неизвестный злоумышленник убил полицейского в Японии 

Российская Газета 29 минут назад
В Японии неизвестный напал с ножом на полицейского. Инцидент произошел минувшей ночью в городе Сендай на северо-востоке страны.
Мужчина пришел в полицейский участок якобы для того, чтобы подать заявление о пропаже. На тот момент там находились два офицера полиции, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK.
Когда один из стражей правопорядка вышел из кабинета, посетитель достал нож и нанес несколько ударов полицейскому, который остался с ним.
На шум вернулся второй офицер, который был вынужден применить огнестрельное оружие, чтобы остановить нападавшего. Злоумышленник был убит. Сотрудник полиции получил тяжелые ножевые ранения и скончался в больнице.
Сейчас ведется расследование инцидента, устанавливается личность нападавшего.
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