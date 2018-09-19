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СМИ: в Японии неизвестный убил полицейского
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СМИ: в Японии неизвестный убил полицейского 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудник полиции погиб в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в северо-восточном городе Сендай. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.
По его сведениям, инцидент произошел минувшей ночью. Мужчина пришел в полицейский участок якобы с целью заявить о пропаже своей вещи. На тот момент там находились два офицера полиции.
Когда один из них ушел в соседнее помещение, неизвестный достал нож и нанес несколько ударов сотруднику правоохранительных органов. Услышав шум, туда вернулся другой полицейский, который увидел стоявшего с ножом мужчину и выстрелил в него три раза, в результате чего тот умер. Тяжело раненный офицер был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.
В настоящее время полиция города устанавливает личность нападавшего.
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