СКР возбудил дело об угрозе теракта в отношении пассажира рейса Москва — Владивосток

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Угроза совершения террористического акта на борту самолета») в отношении пассажира рейса Москва-Владивосток, сообщает пресс-служба СКР.

«По предварительным данным, 19 сентября 2018 года 32-летний пассажир рейса Москва-Владивосток во время полета высказывал угрозы физической расправой в адрес членов экипажа, угрожал взорвать самолет, а также нанес удар кулаком по лицу бортпроводнику, пресекавшего его противоправные действия. Свои хулиганские действия мужчина продолжал и в отделе транспортной полиции аэропорта г. Владивостока», — говорится в сообщении.

В настоящее время ведомство проводит необходимые следственные действия.