СК показал, как молодая мать из Омска подарила петербурженке своего ребенка

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование дела о дарении младенца, которое совершила его мать. Кадры передачи ребенка, зафиксированные камерами видеонаблюдения, стали доказательством вины и матери младенца, и той, кто готова была ее заменить. По итогам расследования, мать ребенка предстанет перед судом.

Знакомая матери «дареного» ребенка сообщила правоохранителям о намерении той совершить «сделку» по передаче новорожденной дочери некоей знакомой по интернету жительнице Петербурга.

«Жительница Омска, не имея возможности содержать новорожденного ребенка, решила подарить свою новорожденную дочь учительнице младших классов из Санкт-Петербурга, с которой познакомилась через интернет», — сообщили в ведомстве.

Новая мама девочки приехала в Омск и с помощью поддельных документов вывезла ребенка Санкт-Петербург. Уголовное дело по факту совершения сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов было возбуждено против родной и приемной матерей ребенка.

Омский транспортный прокурор уже выдал обвинительное заключение, дело направлено в суд.