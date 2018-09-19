СК опубликовал кадры дарения новорожденного ребёнка в омском аэропорту

Омичка, осознав, что не сможет содержать недавно родившуюся дочь, решила её подарить новой знакомой из Петербурга . На сайте СК РФ появилась видеозапись, как нарушительница дарит своего ребёнка знакомой. На кадрах видно, что матери тяжело расстаться с новорождённой, женщина плачет и до последнего не может отдать малышку. Видеозапись была сделана в омском аэропорту, откуда девочку забрала новая мама в Санкт-Петербург.

Напомним, омичка родила ребёнка, однако после поняла, что средств на содержание дочки у неё нет. Тогда через интернет она нашла женщину, которая была готова забрать девочку. 43-летняя учительница младших классов приехала в Омск и по поддельному свидетельству о рождении вывезла девочку в Санкт-Петербург. В результате полиция узнала о преступлении, в отношении двух женщин возбуждено уголовное дело. Женщина находятся под подпиской о невыезде.