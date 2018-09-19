СК опубликовал кадры дарения новорожденного ребёнка в омском аэропорту 

Омичка, осознав, что не сможет содержать недавно родившуюся дочь, решила её подарить новой знакомой из Петербурга. На сайте СК РФ появилась видеозапись, как нарушительница дарит своего ребёнка знакомой. На кадрах видно, что матери тяжело расстаться с новорождённой, женщина плачет и до последнего не может отдать малышку. Видеозапись была сделана в омском аэропорту, откуда девочку забрала новая мама в Санкт-Петербург.
Напомним, омичка родила ребёнка, однако после поняла, что средств на содержание дочки у неё нет. Тогда через интернет она нашла женщину, которая была готова забрать девочку. 43-летняя учительница младших классов приехала в Омск и по поддельному свидетельству о рождении вывезла девочку в Санкт-Петербург. В результате полиция узнала о преступлении, в отношении двух женщин возбуждено уголовное дело. Женщина находятся под подпиской о невыезде.