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СК опубликовал кадры дарения новорожденного ребёнка в омском аэропорту
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СК опубликовал кадры дарения новорожденного ребёнка в омском аэропорту 

Омск Здесь + ещё 2 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Омичка, осознав, что не сможет содержать недавно родившуюся дочь, решила её подарить новой знакомой из Петербурга. На сайте СК РФ появилась видеозапись, как нарушительница дарит своего ребёнка знакомой. На кадрах видно, что матери тяжело расстаться с новорождённой, женщина плачет и до последнего не может отдать малышку. Видеозапись была сделана в омском аэропорту, откуда девочку забрала новая мама в Санкт-Петербург.
Напомним, омичка родила ребёнка, однако после поняла, что средств на содержание дочки у неё нет. Тогда через интернет она нашла женщину, которая была готова забрать девочку. 43-летняя учительница младших классов приехала в Омск и по поддельному свидетельству о рождении вывезла девочку в Санкт-Петербург. В результате полиция узнала о преступлении, в отношении двух женщин возбуждено уголовное дело. Женщина находятся под подпиской о невыезде.
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