Дагестанских фальшивомонетчиков вычислили

В Дагестане задержали напечатавших более 130 млн рублей фальшивомонетчиков

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками МВД по Республике Дагестан и регионального УФСБ задержали двух подозреваемых в изготовлении поддельных денежных знаков на общую сумму 130 млн руб., следует из сообщения МВД РФ.

«Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она сообщила, что в ходе обысков было изъято оборудование, включая клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер, а также другие предметы, которые имеют доказательное значение по ранее возбужденному уголовному делу.

Обыски прошли в городах Махачкала и Каспийск по адресам проживания фигурантов. Дело возбуждено по статье 186 УК РФ.