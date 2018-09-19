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Дагестанских фальшивомонетчиков вычислили
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В Дагестане задержали напечатавших более 130 млн рублей фальшивомонетчиков 

Rambler News Service + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками МВД по Республике Дагестан и регионального УФСБ задержали двух подозреваемых в изготовлении поддельных денежных знаков на общую сумму 130 млн руб., следует из сообщения МВД РФ.
«Полицейскими обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей на сумму около 30 миллионов рублей, а также заготовки на сумму более 100 миллионов рублей», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Она сообщила, что в ходе обысков было изъято оборудование, включая клише для рельефной печати, лазерный гравировщик, краски, компьютер, принтер, а также другие предметы, которые имеют доказательное значение по ранее возбужденному уголовному делу.
Обыски прошли в городах Махачкала и Каспийск по адресам проживания фигурантов. Дело возбуждено по статье 186 УК РФ.
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