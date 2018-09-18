Ребенок умер после пожара в Краснодаре

15 сентября в Краснодаре загорелось складское помещение, площадь пожара составила 40 кв. м. В результате инцидента, по данным источника ТАСС, пострадали ребенок и взрослый. По информации СК, в результате пожара пострадал мальчик, который отравился продуктами горения и был госпитализирован.

"Спустя непродолжительное время ребенок скончался. С целью установления всех обстоятельств гибели малолетнего Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю возбуждено уголовное дело", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Как установили следователи, гараж по улице Московской, где произошел пожар, использовался для хранения вещей. Днем в субботу, когда в нем произошел пожар, в нем находились 57-летний хозяин и двое его сыновей. Очевидцы, увидев возгорание, вытащили из строения мужчину и детей, вызвали сотрудников МЧС . Сейчас мужчина находится в реанимации, выжившему ребенку ничего не угрожает.

"По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем", — добавили в СУ СК РФ.