Труп пенсионера две недели пролежал в квартире на юго-западе Москвы

Как рассказал собеседник агентства, 17 сентября полиции поступило сообщение о трупном запахе из квартиры на ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 1. «После вскрытия двери в одной из комнат обнаружено тело 61-летнего хозяина жилища. Труп сильно разложился. Предварительно установлено, что на момент обнаружения мужчина был мертв около двух недель», — сообщил источник.