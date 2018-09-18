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Труп пенсионера две недели пролежал в квартире на юго-западе Москвы
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Труп пенсионера две недели пролежал в квартире на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 2 3 часа назад
Фото: Ваши соседи
Тело умершего две недели назад мужчины обнаружено в квартире в Ломоносовском районе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 17 сентября полиции поступило сообщение о трупном запахе из квартиры на ул. Академика Пилюгина, д. 14, корп. 1. «После вскрытия двери в одной из комнат обнаружено тело 61-летнего хозяина жилища. Труп сильно разложился. Предварительно установлено, что на момент обнаружения мужчина был мертв около двух недель», — сообщил источник.
Он добавил, что квартира была заперта изнутри, беспорядка в ней не было. Останки доставили в морг для выяснения причины смерти. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку.
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