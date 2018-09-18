Ярославне, которая ушла с ребенком жить на теплотрассу, вынесли приговор

Дзержинском районном суде ярославне, которая вместе с трехлетним сыном ушла жить на теплотрассу к бездомным, вынесли приговор — 200 часов обязательных работ.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. 30-летняя женщина перестала выходить на связь. Её родственники забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам. Правоохранители нашли пропавшую в шалаше у теплотрассы на Промышленном шоссе.

Вместе с собой женщина забрала трехлетнего сына. Еду они готовили на трубах, душа и туалета не было совсем. Мать с мальчиком провели в таких условиях больше месяца. В таких условиях у ребенка возникло несколько заболеваний. Весь следующий месяц он находился под присмотром врачей в больнице.

В декабре прошлого года ярославну ограничили в родительских правах. Во время рассмотрения дела женщина дважды не появлялась в суде. Её снова нашли на теплотрассе. Видимо, вольная жизнь пришлась ей по душе.

Сейчас ребенок проживает с опекуном.