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18-летний парень дал признательные показания по факту убийства отчима в Тучково
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18-летний парень дал признательные показания по факту убийства отчима в Тучково 

Вести Подмосковья 1 час назад
Ранее мы сообщали о том, что 18-летний парень в результате ссоры зарезал 39-летнего мужчину. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области пояснили, что убийцей мужчины оказался пасынок убитого.
Молодой человек уже дал признательные показания и рассказал следствию, что преступление совершил на почве внезапно возникших неприязненных отношений, а также рассказал обо всех обстоятельствах преступления.
Следствие в ближайшее время выступит с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.
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