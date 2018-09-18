18-летний парень дал признательные показания по факту убийства отчима в Тучково

Молодой человек уже дал признательные показания и рассказал следствию, что преступление совершил на почве внезапно возникших неприязненных отношений, а также рассказал обо всех обстоятельствах преступления.

Следствие в ближайшее время выступит с ходатайством об избрании меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу.