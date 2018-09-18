В Тверской области директор турфирмы напродавала «липовых» заграничных путёвок на полмиллиона рублей

В полицию обратились 7 жителей города Нелидова с заявлениями о том, что одна из туристических фирм не выполняет условия договора по продаже заграничных туров. Деятельность компании проверили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отдела полиции.

Выяснилось, что 25-летняя директор турфирмы брала с клиентов деньги якобы за продажу путёвок и просто тратила их на свои нужды. При этом туристов никто и не собирался отправлять на заграничные юга. По предварительным подсчётам, ушлая директорша присвоила более 500 тысяч рублей обманутых клиентов.