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В Подмосковье неизвестные ограбили и убили гражданина Вьетнама
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В Подмосковье неизвестные ограбили и убили гражданина Вьетнама 

ТАСС + ещё 1 53 минуты назад
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи разыскивают причастных к убийству гражданина Вьетнама в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"В автомобиле на участке Горьковского шоссе около поворота на Электрогорск обнаружено тело 30-летнего гражданина Вьетнама с ножевым ранением шеи, в машине также находился его 32-летний соотечественник", — сказал собеседник агентства.
По его словам, с заявлением в правоохранительные органы обратился случайный свидетель, проезжавший мимо. Второй иностранец не был ранен. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. «В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству», — сообщили в ГСУ.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, граждане Вьетнама стали жертвами ограбления, после чего злоумышленник ударил одного из них ножом.
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