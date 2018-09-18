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Пьяный житель Якутии открыл стрельбу возле пожарной части
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Пьяный житель Якутии открыл стрельбу возле пожарной части 

РИА Новости + ещё 2 22 минуты назад
ЯКУТСК, 18 сен — РИА Новости. Пьяный житель Якутии открыл стрельбу возле пожарной части села Мегино-Алдан и ранил двоих людей, один из которых погиб на месте, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУСК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Анастасия Петрова
Трагедия произошла в селе Мегино-Алдан в понедельник, 17 сентября. Следствием установлено, что преступление совершил 53-летний житель села. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он открыл стрельбу возле пожарной части села.
"В результате противоправных действий подозреваемого от полученных ран один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в медицинское учреждение. Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30 — пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщил Петрова.
В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты ружье, гильзы и иные следы преступления.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.
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