Пьяный житель Якутии открыл стрельбу возле пожарной части

Трагедия произошла в селе Мегино-Алдан в понедельник, 17 сентября. Следствием установлено, что преступление совершил 53-летний житель села. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он открыл стрельбу возле пожарной части села.

"В результате противоправных действий подозреваемого от полученных ран один из мужчин скончался на месте происшествия, второй госпитализирован в медицинское учреждение. Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30 — пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", — сообщил Петрова.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты ружье, гильзы и иные следы преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.