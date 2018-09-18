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Экс-председателя азербайджанского Nikoil Bank задержали в Москве за присвоение на 800 млн руб.
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Экс-председателя азербайджанского Nikoil Bank задержали в Москве за присвоение на 800 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Москве задержан бывший председатель правления азербайджанского Nikoil Bank Василий Хамаза. На родине он обвиняется в присвоении средств и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По его словам, 60-летнего В. Хамазу 17 сентября задержали на ул. Гарибальди. «Неработающего уроженца Омской области, который находился в федеральном и международном уголовном розыске за злоупотребление должностными полномочиями и присвоении средств, передали сотрудникам Черемушкинской межрайонной прокуратуры и сообщили о его поимке инициатору розыска — правоохранителям Республики Азербайджан. В отношении гражданина избрана пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил собеседник агентства.
Как сообщали осенью 2017 г. азербайджанские СМИ, В. Хамаза присвоил из Nikoil Bank, который он возглавлял с 2005 г. до июля 2017 г., более 20 млн манатов, что по нынешнему курсу эквивалентно около 800 млн руб. Топ-менеджера объявили в федеральный и международный розыск.
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