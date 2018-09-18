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Житель Ульяновской области убил и сжег пенсионерку, не давшую ему в долг
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Житель Ульяновской области убил и сжег пенсионерку, не давшую ему в долг 

АиФ — Ульяновск 12 часов назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Пожар в доме на улице Большая в селе Новая Алексеевка Павловского района произошел ночью 13 сентября. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме труп его хозяйки-пенсионерки с тяжелой травмой головы, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Вечером 13 сентября к пенсионерке пришел 55-летний житель того же села Алексей Б. Односельчанин попросил денег взаймы. После того, как хозяйка отказалась дать деньги в долг, гость набросился на нее и стал избивать руками и деревянной палкой. От нанесенных побоев женщина скончалась. Чтобы скрыть преступление, Б. поджег дом. Впоследствии он был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.
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