Житель Ульяновской области убил и сжег пенсионерку, не давшую ему в долг

Пожар в доме на улице Большая в селе Новая Алексеевка Павловского района произошел ночью 13 сентября. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили в доме труп его хозяйки-пенсионерки с тяжелой травмой головы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Вечером 13 сентября к пенсионерке пришел 55-летний житель того же села Алексей Б. Односельчанин попросил денег взаймы. После того, как хозяйка отказалась дать деньги в долг, гость набросился на нее и стал избивать руками и деревянной палкой. От нанесенных побоев женщина скончалась. Чтобы скрыть преступление, Б. поджег дом. Впоследствии он был задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.