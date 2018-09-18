Превращаем обычную курицу в настоящий шедевр

Мясо курицы имеет удивительное свойство — оно вбирает в себя вкус других ингредиентов блюда. Благодаря этому курицу можно готовить разными способами, а также до неузнаваемости менять ее вкус. Куриные рулетики кордон блю — один из тех случаев, когда мы благодаря свойствам куриного мяса, сделаем из него настоящий шедевр.

Для блюда понадобятся 4 куриные грудки, сыр, вареная ветчина, готовое слоеное тесто, яйца и приправы. Приготовление происходит в 2 этапа. Сначала нужно сделать сами рулетики, дать им настояться, а потом запечь в духовке. Видеорецепт:

Добавать блюдо с соусом по вкусу, либо в собственном соку, который получается при запекании.