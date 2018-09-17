В Москве двух экс-полицейских осудили за кражу 60 тысяч рублей у пенсионерки

Двух бывших сотрудников отдела МВД России по району Коньково города Москвы приговорили к трем годам колонии каждого за превышение полномочий и кражу. Будучи сотрудниками полиции, двое мужчин похитили из квартиры пенсионерки 60 тысяч рублей. Об этом

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«23 октября 2017 года двое сотрудников полиции 1985 и 1986 годов рождения прибыли по вызову в квартиру жилого дома по улице Профсоюзной в городе Москве, где проживала пожилая женщина 1934 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Полицейские «воспользовались преклонным возрастом женщины» и тайно похитили у нее 60 тысяч рублей. После кражи оба скрылись, а затем распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению. Обстоятельства преступления помогла выяснить запись с видеокамеры, установленной родственниками в квартире пострадавшей пенсионерки.