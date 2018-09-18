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В Бежецком районе в реку Вирица сбросили химические отходы
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В Бежецком районе в реку Вирица сбросили химические отходы 

tvernews.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
В августе текущего года по вине неустановленного лица произошло загрязнение химическими отходами реки Вирица, текущей по территории Бежецкого района и впадающей в реку Молога, а также земель сельскохозяйственного назначения около деревни Викторово. Таким образом, в результате использования химических веществ с нарушением установленных правил была создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде.
Бежецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области по результатам проверки возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (использование отходов с нарушением установленных правил, создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
По уголовному делу в настоящее время проводятся следственные действия: взяты пробы воды и почвы на анализ, допрашивают должностных лиц организаций, которые ведут деятельность в районе, свидетелей и очевидцев. Расследование продолжается.
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