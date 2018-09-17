Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен

Следственный комитет возбудил дело по факту убийства Шенгелии

СК расследует уголовное дело об убийстве петербургского бизнесмена Бадри Шенгелии. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями было найдено в лесополосе под Санкт-Петербургом . По данным источников СМИ, предпринимателя могли убить, поскольку он фигурировал в деле экс-полковника СК Михаила Максименко и бизнесмена Владимира Барсукова

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 53-летнего бизнесмена Бадри Шенгелии. Его тело с многочисленными огнестрельными ранениями было обнаружено в машине на лесополосе, расположенной недалеко от Приозерского шоссе Ленинградской области . Об этом сообщили в региональном управлении СК.

«По предварительным данным, автомобиль «Мерседес» под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в город Санкт-Петербург, но в районе 249 километра был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что на данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, бизнесмен ехал на черном Mercedes S500. На большой скорости его обогнал белый Mercedes с финскими номерами — из него и последовали выстрелы по машине предпринимателя. Бизнесмен скончался на месте.

По данным СМИ, по автомобилю было произведено не менее восьми выстрелов. При этом одна из пуль попала в голову Шенгелии — это ранение и стало смертельным. Как сообщает СМИ, машина бизнесмена какое-то время простояла в кювете. Очевидцы, проезжавшие мимо, думали, что водитель просто потерял управление и съехал с полосы.

Источник издания в правоохранительных органах заявил, что следователи в том числе проверяют версии личной мести и финансовых затруднений. «Но ведущими остаются две, и обе связаны с показаниями, которые давал Шенгелия: в отношении Барсукова (Кумарина) и в отношении Максименко. Главное направление работы оперативников сейчас — два этих», — заявил собеседник.

19 февраля 2018 года Бадри Шенгелия выступал в качестве свидетеля по делу экс-главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко.

Как рассказал предприниматель в Мосгорсуде , Максименко получил от него взятку в $50 тыс. за возбуждение дела в отношении сотрудников уголовного розыска МВД Петербурга и Ленинградской области, которые незаконно изъяли у него часы Hublot.

«Я познакомился с Максименко в 2007 году в Санкт-Петербурге в Следственном комитете. Тогда он был начальником службы безопасности у Бастрыкина. Я был одним из подозреваемых по делу о рейдерском захвате. В 2007 году я начал сотрудничать со следствием, и с этого момента начались у меня нормальные отношения и с Пипченковым, и с Захаровым, и с Максименко, и с другими», — сообщил Шенгелия суду.

По его словам, спустя несколько лет на одной из встреч с правоохранителями «люди полковника МВД Романа Полозаева изъяли у него дорогостоящие часы».

«Таким образом они их похитили. Я хотел наказать Полозаева и обратился к оперативнику МВД Федосову, но он сказал, что возбудить дело невозможно — «идет серьезное давление со всех сторон», — отметил он.

Тогда, продолжает Шенгелия, в 2015 году он решил обратиться за помощью к Максименко. «Мы встретились в гостинице Park Inn, раньше она называлась „Пулковская“, на нулевом этаже. Деньги вытащил из сейфа и привез в портфеле мой охранник. Портфель я положил рядом с Михаилом Ивановичем», — рассказывал предприниматель.

20 апреля суд признал Максименко виновным в получении двух взяток на общую сумму в $550 тыс. При этом $500 тыс. он получил от бизнесмена Олега Шейхаметова за содействие в освобождении из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова , известного как Итальянец. Он был задержан в декабре 2015 года после перестрелки у московского ресторана Elements.

Экс-полковника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу размером 165 млн рублей. Сам Максименко категорически отрицал причастность к инкриминируемым ему преступлениям.

В 2007 году Шенгелия давал свидетельские показания по делу «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина. На данный момент он отбывает наказание в тюрьме за тяжкие преступления, а также параллельно участвует в судебных заседаниях по делу о создании преступного сообщества. Барсуков-Кумарин — петербургский бизнесмен, который в конце 1990-х — начале 2000-х годов занимал пост замглавы Петербургской топливной компании.