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Экс-полицейскому вынесли приговор за сутенерство
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Саратовскому экс-полицейскому вынесли приговор за сутенерство 

РИА Новости + ещё 3 49 минут назад
Фото: Свободные новости
Суд в Саратове приговорил бывшего полицейского и его приятеля к семи с половиной лет и семи годам лишения свободы соответственно по обвинению в организации занятия проституцией и изнасиловании, сообщило в понедельник СУСК по региону.
Следствие и суд установили, что в 2017 году Владимир Жихарев и его приятель Богдан Стародумов из корыстных побуждений путем уговоров, обещаний различных материальных благ вовлекли в занятие проституцией четырех девушек в возрасте от 17 лет до 21 года, для которых они подыскивали "клиентов", препровождали к ним девушек и получали деньги за оказанные услуги. Кроме того, по данным СК, в апреле 2017 года подсудимые в квартире изнасиловали местную жительницу.
"Приговором суда 24-летнему Жихареву назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года, 25-летнему Стародумову — в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
В зависимости от роли каждого суд признал фигурантов дела виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация занятия проституцией", "Вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера". Кроме того, бывший сотрудник полиции признан виновным по статье "Превышение должностных полномочий".
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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