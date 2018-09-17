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Неизвестные избили двух сотрудников супермаркета на ул. Большая Полянка
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Неизвестные избили двух сотрудников супермаркета на ул. Большая Полянка 

Агентство «Москва» + ещё 1 12 часов назад
Двое сотрудников продуктового магазина в центре столицы избиты неизвестными, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Поступила информация о том, что на ул. Большая Полянка, в продуктовом магазине «Магнолия», неизвестные граждане напали на двух сотрудников супермаркета и нанесли им побои», — сказал собеседник агентства.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка. В каком состоянии находятся работники магазина, источник не уточнил.
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