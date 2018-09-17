Неизвестные избили двух сотрудников супермаркета на ул. Большая Полянка

«Поступила информация о том, что на ул. Большая Полянка, в продуктовом магазине «Магнолия», неизвестные граждане напали на двух сотрудников супермаркета и нанесли им побои», — сказал собеседник агентства.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка. В каком состоянии находятся работники магазина, источник не уточнил.