В Петрозаводске изнасиловали девушку

В столице Карелии мужчина силой затащил девушку в машину и изнасиловал.

Как сообщили в следственном комитете Карелии, 49-летний житель Петрозаводска обвиняется в изнасиловании.

По версии следствия, в ночь на 8 сентября обвиняемый, проезжая на машине увидел незнакомую девушку, остановился рядом с ней и силой затащил в салон.

Затем он завез ее в безлюдное место, где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. С места происшествия обвиняемый скрылся, но был задержан.

Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит до 6 лет колонии.