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В Петрозаводске изнасиловали девушку
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В Петрозаводске изнасиловали девушку 

Карельские вести + ещё 1 1 час назад
Фото: Карельские вести
В столице Карелии мужчина силой затащил девушку в машину и изнасиловал.
Как сообщили в следственном комитете Карелии, 49-летний житель Петрозаводска обвиняется в изнасиловании.
По версии следствия, в ночь на 8 сентября обвиняемый, проезжая на машине увидел незнакомую девушку, остановился рядом с ней и силой затащил в салон.
Затем он завез ее в безлюдное место, где совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и изнасиловал. С места происшествия обвиняемый скрылся, но был задержан.
Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит до 6 лет колонии.
По материалам: ptzgovorit.ru
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