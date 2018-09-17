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Сотрудника университета осудят за взяточничество в Тюменской области
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Сотрудника университета осудят за взяточничество в Тюменской области 

360tv.ru 17 сентября 2018
Сотрудник Тюменского индустриального университета организовал продажу курсовых работ студентам заочного отделения. В отношении подозреваемого и его подельника возбуждено уголовное дело, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
Ассистент кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» института транспорта ТИУ поставил на поток продажу курсовых работ и заработал на этом более 363 тысяч рублей.
«Сотрудник вуза сообщил старостам семи групп, что получить хорошие оценки за обязательный учебный труд и допуск к экзамену можно, купив у него курсовые. При заказе десяти работ действовала скидка — куратор группы получал свою курсовую бесплатно. Цена за услугу составляла одну-три тысячи рублей. Деньги переводились на банковскую карту знакомого ассистента», — рассказали в ведомстве.
Четверым старостам-посредникам назначили штраф от 25 до 200 тысяч рублей. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы или денежное взыскание до двух миллионов рублей.
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