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ФСБ изъяла коллекцию «черного археолога» под Москвой
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ФСБ изъяла коллекцию «черного археолога» под Москвой 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудники ФСБ изъяли у жителя Подмосковья археологическую коллекцию. Об этом в понедельник, 17 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
«В ходе обыска в личном пользовании М. Амосова обнаружена обширная коллекция, которая по оценке специалистов Института археологии Российской академии наук представляет большую историческую и культурную ценность. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ведомстве.
В коллекции Амосова были старинные монеты и украшения. За проведенные раскопки «черный археолог» может стать фигурантом дела по части 3 статьи 243.2 УК России («Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания»). По закону, за это предусмотрен штраф до миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до шести лет.
В 2015 году подмосковная полиция изъяла у «черных копателей» целый арсенал оружия и боеприпасов, среди которых оказалась авиационная бомба. Тогда пресс-служба МВД сообщила о пресечении деятельности межрегиональной организованной группы, члены которой подозревались в организации незаконного оборота оружия и боеприпасов на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.
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