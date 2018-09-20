Ещё
В Красноярске в районе «Планеты» из коллектора достали двух мёртвых мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске в районе «Планеты» из коллектора достали двух мёртвых мужчин 

АиФ Красноярск + ещё 6 3 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Информацию подтвердили в полиции.
По словам очевидцев, тела нашли на ул. 78 Добровольческой бригады, возле дома №40.
На месте работают специалисты аварийной службы и сотрудники полиции. Подробности происшедшего выясняются.
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярском крае подросток избил сверстника молотком Жительница Лесосибирска стала жертвой мошенника в сфере ритуальных услуг Житель Красноярского края попытался дать полицейским взятку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский офицер выжил в катастрофе Ил-20382
В МВД огласили результаты проверки Вайкуле186
В Нальчике начались беспорядки551
Трагедия с Ил-20. Почему Асад молчал четыре дня39
«Дочки живут в нищете»: жена обрушилась на Хирурга294
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
02:57
Опубликовано видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
Происшествия
04:13
«Дырявому» кораблю «Союз» нашли применение на МКС
Технологии Наука и техника
05:43
Памфилова тоже плачет и другие события дня
В мире
02:37
Американский ведущий пошутил о гениталиях Трампа
США В мире
00:19
В Нальчике начались беспорядки
Общество
02:40
СМИ рассказали, как Путин «усмирил» Трампа в Сирии
Политика
00:19
На Кавказе утихомирили взбунтовавшихся селян
Общество
00:30
Порошенко раскрыл потери ВСУ в Донбассе
В мире Украина
02:14
«Гибель российского Ил-20 в Сирии — месть США»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение