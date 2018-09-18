Установлены причастные к беспорядкам под зданием Генпрокуратуры Украины

Полиция установила личности семерых причастных к беспорядкам под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, заявил глава Нацполиции Сергей Князев

«Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов», — цитирует Князева Интерфакс-Украина

По его словам, один человек задержан, у него изъяли пистолет.

17 сентября радикалы устроили беспорядки возлде здания ГПУ. Пострадали семь полицейских.