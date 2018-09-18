Ещё
Установлены причастные к беспорядкам под зданием Генпрокуратуры Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израилю захотели показать силу "Искандеров"
Израилю захотели показать силу "Искандеров"

Установлены причастные к беспорядкам под зданием Генпрокуратуры Украины 

RT на русском + ещё 12 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Полиция установила личности семерых причастных к беспорядкам под зданием Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
«Мы установили, доставили в райотделы полиции и допросили семерых основных участников этих правонарушений… В том числе установлено лицо и допрошено, которое совершило правонарушение в отношении журналистки одного из телеканалов», — цитирует Князева Интерфакс-Украина.
По его словам, один человек задержан, у него изъяли пистолет.
17 сентября радикалы устроили беспорядки возлде здания ГПУ. Пострадали семь полицейских.
RT на русском: последние новости
Под Петербургом обнаружено тело предпринимателя Шенгелии В Новосибирске вынесли приговор по делу о гибели детей в незасыпанной яме с водой Черногория выдала России обвиняемую в хищении более 211 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после крушения российского Ил-20548
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20481
Земля могла погибнуть: в NASA хранили страшную тайну50
Нетаньяху хочет поговорить с Путиным из-за Ил-20128
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20738
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:45
Израиль оправдался за сбитый российский Ил-20
Армия Ближний Восток
00:46
Шойгу обрушился на Израиль после трагедии с Ил-20
Армия Ближний Восток
01:35
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Армия Катастрофы
02:28
Кремль отреагировал на крушение российского Ил-20
Политика Общество
00:59
Соловьев раскрыл причину нашумевшей ссоры
Общество
01:47
«Минута до атаки»: Израиль уведомил РФ об операции
Армия Ближний Восток
00:33
Нападение на полицейских с топором попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение