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Россиянка отдала дочь «в хорошие руки» из-за бедности
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Россиянка отдала дочь «в хорошие руки» из-за бедности 

Lenta.ru + ещё 13 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Жительницу Омска, подарившую учительнице из Петербурга свою новорожденную дочь из-за нехватки денег, привлекут к ответственности по статье 127.1 УК России («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»), передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным телеканала «78», перед родами омичка написала в интернете, что не сможет содержать ребенка и хочет пристроить его в хорошие руки. На объявление откликнулась 43-летняя учительница. Она перевела беременной три тысячи рублей, а после родов забрала девочку в Петербург.
По информации надзорного ведомства, петербурженка увезла ребенка в свой город по поддельным документам. Обеим грозит до 10 лет лишения свободы, они находятся под подпиской о невыезде.
В декабре прошлого года 38-летняя жительница Свердловской области Елена Кордюкова была признана виновной в убийстве двух своих детей и покушении на еще одного ребенка и приговорена к 18,5 годам в колонии общего режима. На допросе она призналась, что устала лечить детей с врожденным заболеванием, поэтому медленно травила их крысиным ядом.
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