Россиянка отдала дочь «в хорошие руки» из-за бедности

Жительницу Омска , подарившую учительнице из Петербурга свою новорожденную дочь из-за нехватки денег, привлекут к ответственности по статье 127.1 УК России («Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов»), передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным телеканала «78», перед родами омичка написала в интернете, что не сможет содержать ребенка и хочет пристроить его в хорошие руки. На объявление откликнулась 43-летняя учительница. Она перевела беременной три тысячи рублей, а после родов забрала девочку в Петербург.

По информации надзорного ведомства, петербурженка увезла ребенка в свой город по поддельным документам. Обеим грозит до 10 лет лишения свободы, они находятся под подпиской о невыезде.