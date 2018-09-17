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В Брюсселе произошло нападение на полицейского
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В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный напал с ножом на полицейского в парке на севере Брюсселя, для задержания злоумышленника полиции пришлось применять оружие, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе отдела по столичному району Иксель.
"Инцидент произошел в районе парке Максимильян, на шоссе д"Анвер. Сотрудник полиции получил легкое ранение при нападении с ножом. Его коллеги применили дубинки и газовые баллончики, чтобы нейтрализовать нападавшего, он продолжал угрожать, тогда пришлось применить оружие. Он также ранен", — сообщила сотрудница пресс-службы.
Обстоятельства инцидента и мотивы нападавшего устанавливает прокуратура.
Парк Максимильян, расположенный рядом с вокзалом, известен как место, где временно проживают мигранты.
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