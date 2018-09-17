Задержанный набросился на полицейских с топором

Кургане задержанный набросился на полицейских с топором. Это произошло уже в отделе, куда его доставили.

«При составлении протокола за появление в пьяном виде в общественном месте он вытащил из рюкзака топор и кинулся на сотрудника», -сообщает в Twitter Следственный комитет РФ.

С топором на полицейских набросился задержанный на вокзале в Кургане.



При составлении протокола за появление в пьяном виде в общественном месте он вытащил из рюкзака топор и кинулся на сотрудника.



Возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении полицейского pic.twitter.com/gbqRV5rJD7— Следственный комитет (@sledcom_rf) 17 сентября 2018 г.

Возбуждено уголовное дело о насилии в адрес представителя власти.

Как писал News.ru, пьяный мужчина избил женщину-полицейского на станции метро «Медведково» в Москве. Сотрудница правоохранительных органов доставлена в НИИ СП им. Склифосовского.

О неадекватном мужчине, который бегал по вагонам поезда и не хотел подниматься на улицу, сообщил сотрудник безопасности метрополитена. Прибывшая на вызов сержант полиции попыталась задержать нарушителя порядка, однако тот накинулся на девушку и начал её избивать. В результате пострадавшая с сотрясением и ушибами была доставлена в НИИ СП им. Склифосовского. Нападавшего задержали, за нападение на сотрудника полиции при исполнении ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «112».