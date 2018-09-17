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Задержанный набросился на полицейских с топором
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Звезда «Убойной силы» впал в кому
Звезда «Убойной силы» впал в кому

Задержанный набросился на полицейских с топором 

News.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Кургане задержанный набросился на полицейских с топором. Это произошло уже в отделе, куда его доставили.
«При составлении протокола за появление в пьяном виде в общественном месте он вытащил из рюкзака топор и кинулся на сотрудника», -сообщает в Twitter Следственный комитет РФ.
Возбуждено уголовное дело о насилии в адрес представителя власти.
Как писал News.ru, пьяный мужчина избил женщину-полицейского на станции метро «Медведково» в Москве. Сотрудница правоохранительных органов доставлена в НИИ СП им. Склифосовского.
О неадекватном мужчине, который бегал по вагонам поезда и не хотел подниматься на улицу, сообщил сотрудник безопасности метрополитена. Прибывшая на вызов сержант полиции попыталась задержать нарушителя порядка, однако тот накинулся на девушку и начал её избивать. В результате пострадавшая с сотрясением и ушибами была доставлена в НИИ СП им. Склифосовского. Нападавшего задержали, за нападение на сотрудника полиции при исполнении ему грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал «112».
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