Ещё
Не пустила в гости: ростовчанин поджег дом своей возлюбленной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в РФ
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в РФ

Не пустила в гости: ростовчанин поджег дом своей возлюбленной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Пресс-служба МВД России по Ростовской области сообщила о том, что житель донской столицы поджег дом своей возлюбленной. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Установлено, что 38-летний мужчина в день происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Ростовчанин пришел в гости к своей возлюбленной, однако та не пустила его на порог. В результате, житель донской столицы ушел и спустя время вернулся в тот момент, когда дома никого не было.
Как сообщают в пресс-службе мужчина поджег крышу дома. Пожарный расчет приехал вовремя и постройку удалось спасти. В итоге происшествия, ущерб составил полмиллиона рублей. Житель Ростова, который ранее уже был судим, был задержан.
«ФедералПресс» напоминает, что в Приангарье мужчина поджег ковер после ссоры с женой. Загорелась двухкомнатная квартира. В результате было эвакуировано 24 человека, в том числе восемь детей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Прокатился на 394 тысяч. Глава налоговой службы Кургана обвиняется во взяточничестве и хищении Суд ограничил Олегу Сорокину срок ознакомления с делом Главу татарстанских эсеров подозревают в мошенничестве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Николай Коняев15
Звезда «Убойной силы» впал в кому15
Каспийскую флотилию подняли по тревоге49
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне470
Бомбу для Захарченко сделали в США548
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение