Не пустила в гости: ростовчанин поджег дом своей возлюбленной

Пресс-служба МВД России по Ростовской области сообщила о том, что житель донской столицы поджег дом своей возлюбленной. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Установлено, что 38-летний мужчина в день происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Ростовчанин пришел в гости к своей возлюбленной, однако та не пустила его на порог. В результате, житель донской столицы ушел и спустя время вернулся в тот момент, когда дома никого не было.

Как сообщают в пресс-службе мужчина поджег крышу дома. Пожарный расчет приехал вовремя и постройку удалось спасти. В итоге происшествия, ущерб составил полмиллиона рублей. Житель Ростова, который ранее уже был судим, был задержан.