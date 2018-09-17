В Кирове осудили директора турфирмы, укравшей у клиентов 500 тысяч рублей

В Кирове вынесли приговор директору турфирмы, укравшей у клиентов около 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Первомайского района города.

В суде установили, что злоумышленница будучи руководителем туристической компании заключила несколько фиктивных договоров на оказание туристических услуг с гражданами, получив от них оплату. При этом взятые на себя обязательства она не исполнила, а деньги обратно клиентам не вернула.

На суде женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы.

Фото — krasnoyarsk-news.net