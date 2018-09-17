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В Кирове осудили директора турфирмы, укравшей у клиентов 500 тысяч рублей
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В Кирове осудили директора турфирмы, укравшей у клиентов 500 тысяч рублей 

Vyatka-grad.ru 28 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове вынесли приговор директору турфирмы, укравшей у клиентов около 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Первомайского района города.
В суде установили, что злоумышленница будучи руководителем туристической компании заключила несколько фиктивных договоров на оказание туристических услуг с гражданами, получив от них оплату. При этом взятые на себя обязательства она не исполнила, а деньги обратно клиентам не вернула.
На суде женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к 1 году 8 месяцам лишения свободы.
Фото — krasnoyarsk-news.net
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