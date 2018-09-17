В Москве похитили предпринимательницу

Москве пытались похитить предпринимательницу. Злоумышленник посадил девушку в автомобиль, предлагая подвезти ее в аэропорт Шереметьево

Преступник, 38-летний Рустам Исаев, был задержан сотрудниками Московского уголовного розыска, сообщил News.ru информированный источник. В автомобиле мужчина удерживал 24-летнюю жертву, позвонив ее матери и потребовав у нее 185 тыс. долларов за жизнь дочери. Заложнице он угрожал предметами, похожими на нож и пистолет. В дальнейшем, он забрал у девушки ценные вещи, изнасиловал ее, а потом накинул ей на голову пакет и принялся душить. В этот момент он был задержан полицией.

Как писал News.ru, таксист из Санкт-Петербурга не выпускал мексиканскую туристку из машины, требуя высокой платы за свои услуги. Он провёз её не более двух километров и оценил работу в 7 тысяч рублей.

19-летняя девушка села в чёрный BMW на Дворцовой площади и хотела выйти на Невском проспекте, 45. Водитель разблокировал двери машины лишь после того, как она отдала ему всю наличность — 6 тысяч рублей.