В Тюмени ассистент кафедры развел студентов на 360 тысяч рублей

36-летний ассистент кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» Института транспорта Тюменского индустриального университета и его 38-летний знакомый набрали взяток от студентов на более чем 300 тыс. рублей. Теперь оба могут сесть.

Дело было так. В период с ноября 2016 года по январь 2017 года студентам-заочникам Института транспорта ТИУ предстояло сдать курсовую работу, получив тем самым допуск до экзамена по дисциплинам «Газотурбинные установки», «Обустройство месторождений природного газа», «Газовая динамика», «Техническая термодинамика и теплотехника» и «Эксплуатация насосных и компрессорных станций», — сообщает Прокуратура Тюменской области

Ассистент кафедры решил нажиться на студентах и сообщил старостам семи групп, что получить положительные оценки за курсовую работу и допуск до экзамена можно, купив у него курсовую работу.

Для перевода денег он дал номер банковской карты своего знакомого.

При заказе 10 работ староста группы получал курсовую работу бесплатно.

Старосты, узнав о легком способе получения положительных оценок, сообщили об этом своим одногруппникам.

Стоимость курсовой работы варьировалась от 1 до 3 тыс. рублей.

Всего с 7 групп заочников было собрано 363 тыс. 500 рублей.

В ходе обысков в квартире знакомого ассистента оперативники обнаружили ручку, оснащенную видеокамерой. Мужчина сообщил, что ручку ему подарил его знакомый ассистент.

Обвиняемые признали свою вину, с ними было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы уголовных дел были выделены в отдельное производство.

Ассистент обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 (получение взятки через посредника в крупном размере) и ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).

Его 38-летний знакомый — в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 290 (пособничество в получении должностным лицом взятки через посредника) и ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).

Четверо старост, участвующих во взятках, уже понесли наказание: суд признал их виновными и подверг штрафу от 25 до 200 тыс. рублей.

Теперь следственные органы решают вопрос о привлечении к уголовной ответственности студентов-взяткодателей.