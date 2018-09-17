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Полиция в Челябинской области устанавливает обстоятельства смерти участкового
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Полиция в Челябинской области устанавливает обстоятельства смерти участкового 

ТАСС 3 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Сотрудники полиции в городе Троицке Челябинской области устанавливают обстоятельства смерти участкового уполномоченного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
"Информацию подтверждаем. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием", — сказали в пресс-службе.
По информации местных СМИ, участковый был найден мертвым в воскресенье утром в своем кабинете с огнестрельным ранением головы. У погибшего остались жена и двое детей.
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