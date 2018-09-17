Полиция в Челябинской области устанавливает обстоятельства смерти участкового

"Информацию подтверждаем. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. По предварительным данным, причиной смерти стало неосторожное обращение с оружием", — сказали в пресс-службе.

По информации местных СМИ, участковый был найден мертвым в воскресенье утром в своем кабинете с огнестрельным ранением головы. У погибшего остались жена и двое детей.