Таксист отравил и выкинул из машины пассажира в Москве

Водитель такси отравил, обокрал и выкинул из машины пассажира в Москве . Об этом «360» сообщила пресс-служба московского МВД

Ограбление произошло 7 сентября на улице Пресненский Вал, но пострадавший сообщил о нем в полицию только 16 сентября.

Водитель такси предложил довести его до дома. Тот согласился. По дороге таксист предложил своему пассажиру воды. Отпив воды, мужчина почувствовал себя плохо. В этот момент водитель вытащил из рюкзак потерпевшего кошелек стоимостью три тысячи рублей. В нем находились 100 тысяч рублей.

После этого водитель вытолкнул пассажира из автомобиля на Пресненском валу и уехал в сторону Грузинского вала.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.