Ещё
Таксист отравил и выкинул из машины пассажира в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксист отравил и выкинул из машины пассажира в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Водитель такси отравил, обокрал и выкинул из машины пассажира в Москве. Об этом «360» сообщила пресс-служба московского МВД.
Ограбление произошло 7 сентября на улице Пресненский Вал, но пострадавший сообщил о нем в полицию только 16 сентября.
Водитель такси предложил довести его до дома. Тот согласился. По дороге таксист предложил своему пассажиру воды. Отпив воды, мужчина почувствовал себя плохо. В этот момент водитель вытащил из рюкзак потерпевшего кошелек стоимостью три тысячи рублей. В нем находились 100 тысяч рублей.
После этого водитель вытолкнул пассажира из автомобиля на Пресненском валу и уехал в сторону Грузинского вала.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту случившегося.
360tv.ru: последние новости
Украинец выбросил боевой снаряд с тринадцатого этажа во время обыска Полиция назвала использованное в перестрелке на Ангарской оружие Директор вагона‐ресторана в Красноярске лишился должности из‐за поддельной медкнижки
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бомбу для Захарченко сделали в США311
Российский певец погиб в страшном ДТП20
«Кровь стынет в жилах»: «Ураган» ужаснул британцев228
Верзилов ослеп и оглох58
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась215
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
04:41
Верзилов ослеп и оглох
Общество
00:48
Ту-160 пролетели через Северный полюс
Армия Другое
00:59
Нетрезвая Бузова прилюдно опозорилась
Шоу-бизнес
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
11:58
На Украине раскрыли главную «мечту» России
Политика В мире
05:03
Шойгу поведал о больших планах Минобороны
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение