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Строительную бытовку стоимостью 300 тыс. руб. украли на юго-западе Москвы
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Строительную бытовку стоимостью 300 тыс. руб. украли на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 3 часа назад
В Академическом районе столицы неизвестные украли строительную бытовку, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 27 августа текущего года в полицию обратилась женщина, работающая заместителем директора торговой фирмы. «Гражданка сообщила, что на ул. Карьер, д. 2 неизвестные тайно похитили строительную бытовку стоимостью 300 тыс. руб.», — сказал источник.
В МВД провели проверку и 16 сентября возбудили уголовное дело о краже. Устанавливаются личности преступников.
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