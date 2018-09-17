Строительную бытовку стоимостью 300 тыс. руб. украли на юго-западе Москвы

По словам собеседника агентства, 27 августа текущего года в полицию обратилась женщина, работающая заместителем директора торговой фирмы. «Гражданка сообщила, что на ул. Карьер, д. 2 неизвестные тайно похитили строительную бытовку стоимостью 300 тыс. руб.», — сказал источник.

В МВД провели проверку и 16 сентября возбудили уголовное дело о краже. Устанавливаются личности преступников.