Житель Хабаровского края забил брата насмерть, защищая мать

Хабаровском крае перед судом предстанет 30-летний местный житель, который забил насмерть брата, защищая мать, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Известно, что 16 мая к 30-летнему жителю поселка Переяславка пришла его мать. Женщина рассказала сыну, что его старший брат, который нигде не работает и ведет аморальный образ жизни, постоянно избивает ее, требуя деньги на алкоголь. Молодой человек отправился к брату домой и потребовал, чтобы тот прекратил издеваться над матерью и начал сам зарабатывать деньги. В этот момент 33-летний брат был пьян, на слова родственника он ответил грубой бранью. Тогда младший брат вышел из себя и жестоко избил старшего брата. Пострадавшего с черепно-мозговой травмой увезли в больницу, где он позже скончался.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Известно, что ранее он также бил нерадивого старшего брата, защищая мать, за что получил три года колонии и освободился только в начале этого года. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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