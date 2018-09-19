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В Хабаровске мать упавшего школьника отсудила 200 тыс. руб 

Хабаровский край сегодня + ещё 5 57 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Мать 14-летнего Владислава, упавшего с четвертого этажа недостроенной больницы в поселке Березовка, отсудила у владельца здания 200 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ЧП на территории недостроенной больницы произошло в апреле 2017 года. Девятиклассник с товарищами играл на объекте и сорвался с четвертого этажа. Ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. Мать школьника обратилась в суд требуя от владельца заброшенного здания моральную компенсацию.
В своем иске женщина указала что собственник долгостроя — межрайонное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Хабаровском крае и ЕАО, не принял надлежащих мер чтобы воспрепятствовать свободному доступу детей на недостроенный объект — здание только обнесли забором, в котором было множество дыр и опасную территорию никто не охранял. В 2016 году там же сильно травмировался 9-летний Михаил, тоже упав с высоты нескольких этажей. До него там же получили травмы еще шестеро детей.
В Краснофлотском суде, куда она подавала заявление, иск отклонили — судья решил, что подросток сам был виноват в случившемся, и то что он пострадал от бездействия владельца — не доказано. Женщина не смирилась и при поддержке краевой прокуратуры подала апелляцию.
— В апелляционном представлении прокурор указал, что выводы суда, изложенные в решении, опровергаются материалами дела. Фактически меры, предпринятые ответчиком по охране объекта, сводились к направлению различных обращений в иные органы с целью взаимодействия по недопущению на объект посторонних лиц. Реальных действий не принималось, вследствие чего на объекте незавершенного строительства регулярно собирались группы подростков, — рассказала старший помощник прокурора Хабаровского края Валентина Глазова.
Суд с доводами прокуратуры согласился, отменил предыдущее решение и вынес новое — взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в пользу пострадавшего.
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