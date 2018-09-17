Молодой человек получил огнестрельное ранение на московской улице

Конфликт двоих мужчин закончился стрельбой.

По словам свидетелей, ссора произошла на улице Беловежская. На место происшествия через несколько минут приехала «скорая помощь» и доставила пострадавшего в больницу. Информация о его состоянии пока неизвестна.

МВД России по Москве сообщили, что конфликт произошел между мужчиной и его знакомым. Один из них выхватил травматическое орудие, выстрелил и убежал с места преступления.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника, сообщает РЕН ТВ

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