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Пьяный житель Подмосковья устроил дебош на самолете из Минска
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Пьяный житель Подмосковья устроил дебош на самолете из Минска 

Газета.Ru 49 минут назад
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волка сообщила о задержании жителя Московской области, который устроил дебош в нетрезвом виде на борту самолета, прибывшего из Минска в Москву, передает агентство городских новостей «Москва».
"В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, прилетающего рейсом из Минска. Мужчина распивал спиртные напитки, нарушал общественный порядок, а также занял место рядом сидящего пассажира. На просьбу гражданина пересесть на свое место нанес ему удар", — сообщила Волк.
По ее словам, 54-летний мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции и доставлен в дежурную часть. По факту произошедшего организована проверка.
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