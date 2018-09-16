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Мужчину ранили в ходе конфликта на станции метро «Киевская»
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Мужчину ранили в ходе конфликта на станции метро «Киевская» 

Газета.Ru + ещё 2 50 минут назад
В ходе конфликта на станции Московского метрополитена «Киевская» мужчина был ранен острым предметом, сообщили представители столичного управления МВД России, передает агентство городских новостей «Москва».
"Около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро. По предварительным данным, один из участников конфликта нанес своему оппоненту удар острым предметом и скрылся. Пострадавший обратился к медикам, ему оказывают помощь", — сообщили в правоохранительных органах.
Отмечается, что полиция выясняет подробности произошедшего, по факту нападения проводится проверка.
Ранее было опубликовано видео нападения мужчины с ножом на людей Курском вокзале.
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