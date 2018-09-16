Мужчину ранили в ходе конфликта на станции метро «Киевская»

"Около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро. По предварительным данным, один из участников конфликта нанес своему оппоненту удар острым предметом и скрылся. Пострадавший обратился к медикам, ему оказывают помощь", — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что полиция выясняет подробности произошедшего, по факту нападения проводится проверка.

Ранее было опубликовано видео нападения мужчины с ножом на людей Курском вокзале.