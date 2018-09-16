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МВД: Мужчина получил ранение во время конфликта на станции метро «Киевская»
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МВД: Мужчина получил ранение во время конфликта на станции метро «Киевская» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мужчина получил ранение во время конфликта на станции «Киевская» Кольцевой линии Московского метрополитена, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД России.
«Около 19:00 в полицию поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами на станции «Киевская» Кольцевой линии московского метро. По предварительным данным, один из участников конфликта нанес своему оппоненту удар острым предметом и скрылся. Пострадавший обратился к медикам, ему оказывают помощь», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины происшествия. По данному факту проводится проверка.
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