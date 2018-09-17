Женщина заявила в полицию об изнасиловании в парке бездомными 

Полиция проверяет информацию.
Московские сотрудники полиции выясняют достоверность сообщения женщины, которая заявила, что ее изнасиловали бездомные в парке имени Ф. Шкулева в Текстильщиках.
На место происшествия выехал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех деталях случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в полицию обратилась женщина, которую избили и изнасиловали в номере московской гостиницы. Полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в изнасиловании (подробнее…)