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Женщина заявила в полицию об изнасиловании в парке бездомными
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Женщина заявила в полицию об изнасиловании в парке бездомными 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Полиция проверяет информацию.
Московские сотрудники полиции выясняют достоверность сообщения женщины, которая заявила, что ее изнасиловали бездомные в парке имени Ф. Шкулева в Текстильщиках.
На место происшествия выехал наряд полиции. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разбираются во всех деталях случившегося, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в полицию обратилась женщина, которую избили и изнасиловали в номере московской гостиницы. Полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в изнасиловании (подробнее…)
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