Полиция проверяет информацию об изнасиловании женщины группой бездомных в парке на юго-востоке Москвы

Столичные полицейские проверяют информацию об изнасиловании женщины несколькими бездомными в парке им. Ф. Шкулева в Текстильщиках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером 16 сентября в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что в парке им. Ф. Шкулева в Текстильщиках ее изнасиловала компания бездомных», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место происшествия выехал наряд полиции. Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.