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Полиция проверяет информацию об изнасиловании женщины группой бездомных в парке на юго-востоке Москвы
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Полиция проверяет информацию об изнасиловании женщины группой бездомных в парке на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 1 17 часов назад
Фото: MosDay.ru
Столичные полицейские проверяют информацию об изнасиловании женщины несколькими бездомными в парке им. Ф. Шкулева в Текстильщиках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Вечером 16 сентября в полицию обратилась женщина, заявившая о том, что в парке им. Ф. Шкулева в Текстильщиках ее изнасиловала компания бездомных», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место происшествия выехал наряд полиции. Правоохранителям предстоит разобраться во всех деталях произошедшего.
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