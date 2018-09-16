В Ярославле двое мужчин пострадали при пожаре на производстве

Возгорание произошло в ночь на 15 сентября. Пострадавшие в результате происшествия доставлены в больницу. Сейчас следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Причины пожара устанавливаются.