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В Ярославле двое мужчин пострадали при пожаре на производстве
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В Ярославле двое мужчин пострадали при пожаре на производстве 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Двое мужчин получили ожоги при пожаре в производственном помещении на улице Полушкина роща в Ярославле, сообщает следственное управление СК России по Ярославской области.
Возгорание произошло в ночь на 15 сентября. Пострадавшие в результате происшествия доставлены в больницу. Сейчас следователи проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Причины пожара устанавливаются.
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