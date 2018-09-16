Ещё
Обидчивый ухажер поджег дом своей возлюбленной в Ростове-на-Дону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обидчивый ухажер поджег дом своей возлюбленной в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 18 часов назад
Фото: АиФ Ростов
Обидчивый ухажер поджег дом своей возлюбленной в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.
Женщина сообщила в полицию о поджоге ее дома.
Как выяснили полицейские, 38-летний ростовчанин в пьяном состоянии пришел в гости к даме, но та его не пустила за порог дома.
Обидевшись, несостоявшийся ухажер ушел, вернулся только тогда, когда дома никого не было. Поджег крышу и скрылся.
Дом удалось спасти благодаря быстрому приезду пожарных. В результате пожара нанесен ущерб в 500 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан. Как выяснилось, он ранее был судим.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
АиФ Ростов: последние новости
Глава МВД поручил проверить данные о попытке забрать жилье ветерана на Дону Дело о мошенничестве с находящимся в залоге у банка жильем завели на Дону Женщину подозревают в ножевом ранении родственницы в Новошахтинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Умер Николай Коняев12
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье87
Каспийскую флотилию подняли по тревоге49
Новое отравление в Солсбери. Пострадали россияне462
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал смех в Сети
Украина В мире
11:42
Умер Николай Коняев
Общество
00:19
Каспийскую флотилию подняли по тревоге
Армия Войска
02:50
Бомбу для Захарченко сделали в США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение