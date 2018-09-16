Обидчивый ухажер поджег дом своей возлюбленной в Ростове-на-Дону

Женщина сообщила в полицию о поджоге ее дома.

Как выяснили полицейские, 38-летний ростовчанин в пьяном состоянии пришел в гости к даме, но та его не пустила за порог дома.

Обидевшись, несостоявшийся ухажер ушел, вернулся только тогда, когда дома никого не было. Поджег крышу и скрылся.

Дом удалось спасти благодаря быстрому приезду пожарных. В результате пожара нанесен ущерб в 500 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Как выяснилось, он ранее был судим.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.