Жительница Белгорода погибла во время отдыха на Кубе

По предварительным данным, россиянка с 10 июля отдыха по туристической путевке на Кубе. За день до отъезда домой её нашли мёртвой. Причиной смерти стала асфиксия. Сейчас следователи рассматривают все возможные версии гибели россиянки: от несчастного случая до убийства.