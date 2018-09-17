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Жительница Белгорода погибла во время отдыха на Кубе
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Жительница Белгорода погибла во время отдыха на Кубе 

АиФ + ещё 2 1 час назад
Фото: АиФ
Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Белгородской области принял к производству уголовное дело, возбужденное 7 сентября по статье «Убийство», сообщила пресс-служба регионального ведомства.
По предварительным данным, россиянка с 10 июля отдыха по туристической путевке на Кубе. За день до отъезда домой её нашли мёртвой. Причиной смерти стала асфиксия. Сейчас следователи рассматривают все возможные версии гибели россиянки: от несчастного случая до убийства.
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