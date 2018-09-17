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В Орехово-Зуеве женщина с ребенком сорвались, спускаясь с пятого этажа на простынях
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В Орехово-Зуеве женщина с ребенком сорвались, спускаясь с пятого этажа на простынях 

Вести.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следственный комитет начал проверку после шокирующего случая в Подмосковье. Мать с ребенком сорвались с высоты третьего этажа, пытаясь спуститься из квартиры по связанным простыням. Женщина госпитализирована с серьезным переломом, ее трехлетняя дочь после падения оказалась в реанимации. Что толкнуло пострадавшую на этот опасный и отчаянный поступок?
Разбитое окно на пятом этаже — из него жительница Орехово-Зуева спускалась ночью по простыням с трехлетней дочерью. В квартире никого. По словам соседей, хозяина отпустили из полиции, и он куда-то переехал.
— Здравствуйте, не подскажете, Сергей Иванов где живет? — Не знаю! Спросите других!
Супруги Сергей и Екатерина Ивановы были в гостях у приятеля, выпивали.
— Часто они собираются компанией, выпивают, видимо!
Под утро мужчины ушли, заперев Екатерину с ребенком. Открыть дверь она не смогла и решила вылезти в окно.
"Предварительно установлено, что женщина и ее малолетняя дочь по связанным простыням попытались спуститься вниз из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Примерно на уровне третьего этажа женщина сорвалась и вместе с ребенком упала на землю", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Евгения Кирюшина.
Обе сейчас в больнице. У трехлетней Алины — сильное сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и перелом бедра. Девочке сделали сложную операцию. У ее матери — тоже черепно-мозговая травма и сломана нога. Пока женщина не может объяснить, что заставило ее ночью лезть в окно с ребенком.
За последнее время это уже третий случай в Орехово-Зуеве, когда жильцы спускались по простыням из квартир многоэтажек. Тем временем родственники и знакомые Ивановых рассказали, что в семье часто случались конфликты, супруг даже бил Екатерину. Оба не работают и живут на съемных квартирах.
— Ей все говорят — уходи. Но она его боится, он ее держит насильно. Он ее очень сильно избивает и проходу не дает ребенку. — Все это на глазах у ребенка происходило? — Все на глазах ребенка! Ребенок все дословно может рассказать, как все происходило! Она мне рассказывала, ребенку три года, она хорошо разговаривает!
Сейчас в деле разбираются полицейские. Подключаются и органы опеки — будут выяснять, в каких условиях жил ребенок.
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